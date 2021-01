Tre decessi e due pazienti in più in Terapia intensiva

La Spezia - Un solo caso di positività in meno rispetto a ieri, due pazienti in Terapia intensiva in più e tre Covid-19 positivi deceduti al San Bartolomeo. Sono questi i freddi numeri del bollettino relativo alla situazione sanitaria all'interno della provincia spezzina.

Nelle ultime 24 ore, infatti, sono emersi 43 nuovi contagi ma il totale dei casi attualmente attivi scende, grazie alle negativizzazioni, da 942 a 941 sul territorio di competenza della Asl 5.

Rimane invariato il dato degli ospedalizzati (129, di cui 124 a Sarzana e 5 al Sant'Andrea) mentre sale da 8 a 10 quello dei ricoverati in Terapia intensiva.

A rendere più gravoso il bilancio odierno sono i tre decessi di pazienti Covid-19 positivi registrati al san Bartolomeo: si tratta di una donna di 99 deceduta il 2 gennaio e di due uomini di 62 e 85 anni che si sono spenti nella giornata di ieri, lunedì 4 gennaio. Sale così a 290 il conteggio delle cartelle di decesso di questa estenuante epidemia.



A livello regionale sono 404 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.586 tamponi. Oltre ai 43 nuovi contagi spezzini si contano 98 nuovi casi in Asl 1, 122 in Asl 2, 112 in Asl 3 e 29 in Asl 4.

Il totale dei casi attualmente attivi in Liguria sale così a 6.167 (104 più di ieri), mentre gli ospedalizzati sono 781 (10 meno di ieri) e i ricoveri in Terapia intensiva sono 73.

Con i 12 decessi di pazienti Covid-19 positivi comunicati nelle ultime 24 ore il totale regionale da inizio pandemia si assesta a 2.929 schede di decesso.