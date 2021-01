Tre decessi al San Bartolomeo, 372 nuovi casi in Liguria

La Spezia - Sono 372 i nuovi positivi al Covid-19 accertati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 4.079 tamponi molecolari e 3.229 test antigenici rapido. Fra questi 33 sono stati identificati nella nostra provincia, mentre sono 90 quelli di Imperia (ASL1), 84 quelli di Savona (Asl2) e 165 i genovesi (Asl3 e Asl4). Si aggiorna putroppo di altre 22 persone il dato dei decessi in Liguria, tre dei quali – uomini di 70, 78 e 81 anni – all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana che portano a 348 il numero dei pazienti positivi deceduti in provincia da inizio pandemia.



Rispetto a ieri cala di quattro unità il numero degli ospedalizzati nella nostra regione – oggi 655 con 67 terapie intensive – dei quali 133 si trovano in ASL5 (otto in meno rispetto a 24 ore fa). In Liguria sono 4.944 i soggetti in sorveglianza, dei quali 784 nello Spezzino dove i casi attivi sono 756 sui 5.459 liguri.