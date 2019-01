Tre arresti e un tesoretto di droga. Due sequestri

L'intervento dei militari del Radiomobile della Salvo D'Acquisto. Nei guai una coppia e un terzo uomo in due operazioni distinte

La Spezia - Nuova stretta dei Carabinieri della Spezia contro lo spaccio. Il bilancio dell'ultima operazione è di tre arresti e di un sequestro di hashish, marijuana e denaro nell'ambito di due controlli distinti.

Ieri sera i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un marocchino 22enne e la sua convivente italiana 27enne, già noti per precedenti connessi proprio agli stupefacenti: nel corso di una perquisizione effettuata nell’abitazione dei due, infatti, i militari, che li tenevano d’occhio da qualche giorno dopo averne notato i movimenti sospetti, hanno trovato ben quaranta dosi di cocaina già confezionate, cinquantadue dosi di eroina e milleduecento euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio e sequestrati insieme allo stupefacente. Dopo aver trascorso la notte rispettivamente ai domiciliari ed in camera di sicurezza, i due sono comparsi stamattina davanti al giudice per il giudizio direttissimo.



Nel corso di un altro servizio, inoltre, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno arrestato, per spaccio di sostanze stupefacenti un marocchino 28enne. Il giovane, che i militari tenevano d’occhio dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione, aveva poco prima ceduto trenta grami di hascisc ad una ragazza italiana, che è stata bloccata appena uscita dalla casa del maghrebino. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare circa duecentocinquanta grammi di hascisc e centocinque grammi di marjuana, nonché oltre mille euro, che gli investigatori ritengono essere provento dell’attività di spaccio e che sono stati sequestrati assieme allo stupefacente. Nell’abitazione è stato trovato anche un taser, arma che, in sperimentazione presso le forze di polizia, non è comunque acquistabile dai privati. Per il giovane marocchino sono così scattate le manette e, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, è comparso stamattina dinanzi al giudice per il giudizio direttissimo.