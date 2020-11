Tre anziani muoiono al San Bartolomeo, cento casi in più nello Spezzino

La Spezia - Un'altra pessima giornata negli ospedali della Liguria che dopo i venti morti di ieri, ne conta 24 nell'ultima rilevazione ufficiale anche se è bene chiarire che in alcuni casi si tratta di decessi del 29 ottobre e dei giorni successivi (i tamponi hanno infatti confermato la positività di quei pazienti), fino ad arrivare agli ultimi di ieri sera. Ad ogni modo è il dato più eclatante emerso dal bollettino di oggi, 4 novembre, scaturente dal flusso di informazioni che, come tutti i giorni, Alisa fornisce al Ministero della Salute. Si tratta di pazienti con età compresa tra 71 e 94 anni, dodici uomini e altrettante donne. Otto di loro erano trattati al San Martino, nove al Galliera, due a Sestri Levante, uno a Savona, uno a Sanremo e tre al San Bartolomeo di Sarzana (due donne di 98 e 90 anni, un uomo di 79). Salgono pertanto a 189 i decessi di pazienti con positività al Covid-19 negli ospedali spezzini dall'inizio della pandemia.



La pressione negli ospedali.

Crescono ancora gli ospedalizzati, arrivati a 1273 (77 in terapia intensiva, 13 in più di ieri) in virtù dei 62 nuovi pazienti accolti oggi. Sempre sotto pressione il San Martino (+32) con 356 di cui 20 gravi, tornano a salire i letti Covid a Villa Scassi (sono 216, 11 gravi). Crescono gli ospedalizzati in Asl 1 (ora sono 96, con 7 rianimazioni), al Galliera (162 con 11 terapie intensive) mentre si allenta la situazione nel Tigullio. Aumentano gli ospedalizzati anche nello Spezzino: si passa dai 99 di ieri ai 108 odierni, 106 dei quali al San Bartolomeo di cui 8 gravi (+1). Anche al Sant'Andrea ricoverati due pazienti Covid positivi.



Tamponi

Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono 6141: di questi 1122 sono risultati positivi. Nel dettaglio 82 sono stati individuati attraverso test di screening, 1040 erano sintomatici.



I casi nelle ultime 24 ore.

ASL 1: 124

52 contatti caso confermato

72 attività screening



ASL 2: 63

16 contatto caso confermato

45 Attività screening

2 settore sociosanitario



ASL 3: 824

226 contatto caso confermato

586 attività screening

12 settore sociosanitario



ASL 4: 7

2 contatto caso confermato

5 attività screening



ASL 5: 104

37 contatto caso confermato

67 attività screening



I casi per provincia.

SAVONA 1369

LA SPEZIA 1826

IMPERIA 1210

GENOVA 9939

Residenti fuori Regione/Estero 303

altro/in fase di verifica 665

TOTALE 15312



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 2137

ASL 2 1717

ASL 3 2935

ASL 4 611

ASL 5 442

Liguria 7842