Travolta e scaraventata in un fosso: autista ubriaco

Una spezzina residente in provincia di Padova per motivi di lavoro è in rianimazione. Il 50enne che l'ha centrata con il furgone aveva un tasso alcolemico cinque volte il consentito.

La Spezia - E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Padova una spezzina 24enne, travolta da un furgone nell'hinterland della città veneta martedì sera. La giovane donna stava camminando sul ciglio della strada a Polverara (solo omonima della frazione di Riccò del Golfo in Val di Vara) dopo aver finito un'altra giornata di lavoro presso la Only T-shirt srl, azienda che si occupa di grafica per la moda. Uno stage a cui partecipa da qualche mese in un distretto in cui il lavoro si trova più facilmente che in Liguria, un'altra giovane costretta a guardare altrove per trovare uno sbocco professionale.



L'investimento è avvenuto poco prima delle 20. Un furgone guidato da un 50enne l'ha violentemente colpita facendole perdere i sensi e scaraventandola in un fosso che costeggia la strada provinciale per Piove di Sacco. L'uomo si è immediatamente fermata per soccorrere il pedone, ha chiamato il 118 e ha atteso la Polizia Stradale che per prima cosa si è sincerata del tasso alcolico del guidatore: cinque volte al di sopra del limite di legge.



Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia in stato di ebbrezza. La spezzina è stata stabilizzata e portata in codice rosso all'ospedale nel capoluogo provinciale. E' tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione, dove è stata raggiunta dai parenti arrivati dalla Spezia. Ha riportato serie contusioni, non dovrebbe essere in pericolo di vita ma viene costantemente monitorata.