Trattore si ribalta a Sarzana. Escursionista scivola in un burrone a Riccò

La Spezia - Paura a Sarzana per un incidente agricolo a Sarzana. Per dinamiche in fase di accertamento un trattore si è ribaltato e l'uomo che lo guidava è rimasto incastrato sotto al mezzo con una gamba. Immediato l'allarme ai soccorritori e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a liberarlo, estranedolo dal trattore ribaltato. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita ed è stato accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.



Intervento anche a Riccò del Golfo per i Vigili del Fuoco che oggi pomeriggio sono accorsi sui sentieri per recuperare un escursionista scivolato per un burrone. Una volta recuperato è stato affidato alle cure sanitarie. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.