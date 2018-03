Trasportano rame in un carrello e cercano di nascondersi dietro un cartellone pubblicitario

La Spezia - Un carrello pieno di rame e un goffo tentativo di nascondersi dietro a un cartellone pubblicitario non ha risparmiato una denuncia per ricettazione a una coppia.



L'episodio risale ai giorni scorsi quando la Polizia di Stato ha pizzicato lui e lei, slava 60 anni clandestina sul territorio e lui bosniaco di 34, mentre spingevano appunto un carrello ricolmo di cavi industriali e rame.



Alla vista delle pattuglie hanno cercato di nascondersi dietro un cartello pubblicitario, senza successo. Erano in Via Veneto quando la pattuglia li ha fermati, non hanno saputo riferire giustificazioni valide per il possesso di tutto quel materiale e così sono stati denunciati per ricettazione.