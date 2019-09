Trasfertisti svuotano slot machine entrando nel sistema telematico

La Spezia - Deferiti a piede libero due cittadini originari della Romania, di 35 e di 32 anni, accusati di essersi resi responsabili di un furto aggravato. I due, accedendo in un locale di slot machine del capoluogo, attiravano l'attenzione del gestore dell'esercizio pubblico che, incuriosito dai movimenti intorno alle slot, si avvicinava provocando la fuga dei due. La zona però, era pattugliata da un carabiniere di quartiere che, avvedutosi della fuga dei due uomini, non esitava ad inseguirli riuscendo a fermarli anche con l'ausilio di una gazzella intervenuta tempestivamente. I due uomini, entrambi residenti a Milano, sono stati trovati in possesso di circa 240,00 euro in monete da 1 e da 2 euro. I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che i due, mediante l'utilizzo di uno strumento metallico surriscaldato con un accendino e inserito presso l'alloggiamento della chiave elettronica delle macchinette, riuscivano ad accedere alla modalità di gestione e programmazione delle stesse, garantendo l'illecita erogazione delle monete. I due dovranno rispondere di furto aggravato in concorso ed accesso abusivo ad un sistema telematico.