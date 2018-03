Tragico volo dal quarto piano, muore una giovane mamma

La Spezia - È scivolata dal quarto piano mentre stendeva i panni. Alba tragica alla Spezia in Via Duino per una giovane mamma morta a soli 27 anni. Stando alle prime ricostruzioni fatta dalla Polizia di Stato che ha preso in mano il caso, la donna era chiusa in casa dall'interno, il figlio si trovava all'asilo e il marito era al lavoro. La giovane donna stava normalmente svolgendo i lavori in casa quando è andata a stendere i panni. Per dinamiche in fase di accertamento è scivolata dal terrazzo cadendo, appunto da quarto piano. Sul posto oltre alla Polizia di Stato i soccorritori e i vigili del fuoco. Ma ormai era troppo tardi per salvarla. Ad avvalorare l'ipotesi della morte accidentale è stato il dottor Mulas.