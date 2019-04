Tragedia in Via Rezasco, 54enne cade dalle scale e muore

I soccorsi sono stati immediati. Le manovre rianimatorie sono durate per più di un'ora. Sul posto anche la Polizia di Stato con la Scientifica.

La Spezia - Drammatica caduta dalle scale questa mattina in Via Rezasco. Un uomo di 54 anni, forse a causa di un malore, ha perso l'equilibrio ed è caduto dalle scale per quattro metri. Immediato l'intervento dei soccorritori e della Polizia di Stato.

Le sue condizioni erano molto critiche e le manovre rianimatorie si sono protratte per più di un'ora. L'uomo però non si è più ripreso.



Attorno a Via Rezasco si sono concentrate ambulanze e le volanti della Polizia di Stato. Nonostante i soccorsi e la corsa disperata in ospedale non è stato possibile salvarlo e dopo le 12 il 54enne è stato dichiarato deceduto. Sul posto è arrivata anche la Scientifica per tutti gli accertamenti del caso. Per i fatti è stato anche avvertito il Pm di turno che ha dispostol'autopsia sul corpo dell'uomo.