Tragedia in Via Manin, malore fatale per un 61enne

La Spezia - Non rispondeva da giorni quindi i familiari hanno dato l'allarme ma quando i soccorritori sono riusciti ad entrare in casa era troppo tardi. Tragedia in Via Manin alla Spezia dove, all'interno di un appartamento, è stato ritrovato il corpo di un 61enne.

La famiglia aveva provato a contattarlo, in questi giorni, ma non avevano ricevuto nessuna risposta. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i Vigili del fuoco, i carabinieri. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare. L'uomo sarebbe stato colpito da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo.



(foto: repertorio)