Tragedia a Milano, lunedì il riconoscimento del corpo di Luca Manzin

La Spezia - Il riconoscimento del corpo di Luca Manzin, 29 anni lunigianese di nascita e conosciutissimo alla Spezia per aver gestito il "Frame" di Via Firenze, sarà eseguito lunedì.

Luca e la fidanzata, 27enne originaria del Milanese, sono morti nella notte tra giovedì e venerdì in un incendio divampato nella loro abitazione in ristrutturazione.

Il rogo sarebbe stato provocato da un corto circuito e nonostante i familiari di lei, residenti nella stessa palazzina, e i soccorritori abbiamo fatto il possibile non è stato possibile salvare la coppia.



Intanto due comunità, alla Spezia e ad Aulla, non riescono a contenere il dolore. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi nei profilo social del 29enne. Sgomento, incredulità, citazioni e tanti pensieri, difficili da metabolizzare per una morte così improvvisa e atroce di quanti hanno conosciuto e potuto apprezzare Luca Manzin. Profonda vicinanza anche nei confronti dei genitori di lui, conosciutissimi ad Aulla.