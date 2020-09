Toti: "Cluster spezzino circoscritto in poche settimane, orgoglioso del lavoro svolto"

La Spezia - "Sull'Asl 5 senza cantare vittoria e senza inutili trionfalismi devo fare i complimenti a tutti i ragazzi degli uffici di prevenzione, all'Asl, al Covid Hospital di Sarzana, agli infermieri che hanno lavorato anche dal nostro centro di tracciamento mobile e a coloro i quali si sono impegnati per circoscrivere quel cluster che ci ha fatto affannare qualche ora. E' stato fatto tutto in qualche settimana e ne sono particolarmente orgoglioso". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, di rientro da Roma per il Festival delle città, sui dati relativi al coronavirus in provincia della Spezia dopo i numeri di oggi dove sono stati rintracciati otto nuovi positivi.



In merito alla situazione negli ospedali, il governatore ha spiegato che “la pressione ospedaliera non è aumentata, i ricoveri sono invariati rispetto a ieri, con 165 ospedalizzati in tutta la Liguria, tra cui 22 pazienti in terapia intensiva. Anche la situazione di Genova, su cui qualcuno anche oggi speculava, è totalmente sotto controllo: ho sentito più volte il dottor Gratarola, che coordina i Dipartimenti di emergenza-urgenza quindi le terapie intensive e abbiamo 2 i ricoverati al Galliera e 11 al San Martino, cinque dei quali trasferiti nei giorni scorsi dallo spezzino. Anche nella Asl5 siamo sostanzialmente stabili nelle terapie intensive”. Il presidente Toti ha quindi rivolto le condoglianze ai familiari della persona deceduta alcuni giorni fa al Galliera, registrata oggi a seguito di tutti gli accertamenti necessari per il Covid-19.