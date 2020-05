Torre piloti, sette anni dopo. La Spezia e Genova non dimenticano

La Spezia - Sono passati sette anni dalla tragica vicenda che portò al crollo della Torre piloti di Genova dove morirono nove persone. I nomi delle nove vittime sono impressi sulla stele presente davanti alla Capitaneria di porto di Genova. Questa sera alle 22.59, ora in cui avvenne la tragedia, tutte le sirene del porto genovese suoneranno per ricordare le vittime: Daniele Fratantonio, Giovanni Iacoviello, Davide Morella, Marco De Candussio, Giuseppe Tusa, Francesco Cetrola, Michele Robazza, Sergio Basso, Maurizio Potenza.

Giovanni Iacoviello mori nella maledetta notte del 7 maggio 2013, quando la portacontainer Jolly Nero provocò il crollo della Torre Piloti del porto di Genova, causando la morte di altri cinque militari del Corpo della Capitaneria di Porto — Guardia Costiera in servizio a Genova e tre operatori civili delle società rimorchiatori e piloti di Genova.

Iacoviello era nato alla Spezia il 21 maggio del 1978 e in sua memoria è stata collocata sull'edificio dell'Autorità di sistema portuale in Largo Fiorillo, una targa con questo testo: "Secondo Capo NP/RF Gianni lacoviello - Vittima del Dovere - Gigante dai modi gentili e dal cuore d'oro passato dalla routine del lavoro al freddo abbraccio della morte.

La sala operativa della Capitaneria di porto di Massa Carrara è stata intitolata, nel novembre scorso, al secondo capo scomparso ad appena 35 anni.