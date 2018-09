Tornano i parcheggiatori abusivi in Piazza Beverini, interviene la Municipale

Agenti in borghese e in divisa. L'intervento è scattato dopo le segnalazioni dei cittadini.

La Spezia - La gente aveva cominciato a notarli soprattutto quando cercavano di rifilare dei bigliettini per il parcheggio non ancora scaduti, anche con una certa insistenza. E' finita con l'allontanamento e l'applicazione del decreto Minniti per tre parcheggiatori abusivi, marocchini regolari tra i 30 e i 40anni, poi schedati al Comando di Via Lamarmora.

Le lamentele alla Municipale si sono intensificate proprio in questi giorni. Oggi alle 15.30 è scattato il blitz con personale in divisa, in borghese e in sella alle motociclette d'ordinanza.

I tre uomini fermati hanno anche tentato la fuga ma sono stati bloccati subito. Se verranno pizzicati nuovamente verrà fatta una richiesta al questore per il loro allontanamento come prevede il Daspo urbano.