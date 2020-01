Tornano i cinghiali a Fossitermi, ieri sera l'ultima visita

La Spezia - I cinghiali tornano in periferia. Proprio ieri sera alcuni cittadini di Fossitermi hanno notato una famigliola, due esemplari adulti e un cucciolo, scorrazzare per la parte alta del quartiere.

Il gruppetto ha grufolato un po' per il boschetto che si inerpica per Via Puccini per poi scendere verso la Scalinata Perosi.

Stando ad alcune testimonianze l'incursione è stata tranquilla e senza particolari danni salvo qualche buca nell'erba. Tra i residenti c'è comunque un po' di preoccupazione.

"Non ci sono stati problemi per il semplice fatto che in questo periodo il quartiere è più pulito - hanno spiegato -. Non possiamo comunque negare una certa preoccupazione perché un incontro improvviso con un animale selvatico, magari per chi porta in giro il proprio cane, può essere pericoloso. Senza dimenticare automobilisti e scooteristi che rischiano di imbattersi in loro e rimanendo coinvolti in incidenti".



La vicenda è arrivata alle orecchie del Comitato Fossitermi, il raggruppamento di residenti che in questi mesi si è costituito ufficialmente e sta raccogliendo le problematiche del quartiere organizzando anche alcune attività di incontro. Dal comitato hanno fatto sapere di avere già le idee chiare per portare all'attenzione delle istituzioni la questione.

"Faremo una lettera - dicono - non è la prima volta che ci sono queste incursioni e dobbiamo pensare alla tutela di tutti. La nostra missiva sarà indirizzata sia al Comune che alle forze dell'ordine".