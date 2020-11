La Spezia - I cieli molto nuvolosi con cui ci siamo destati questa mattina si trasformeranno presto in vere e proprie precipitazioni. Piogge e non certo nubifragi che a partire da questa mattina ci accompagneranno, ad intermittenza, per tutta la giornata. La temperatura massima registrata sarà di 16.8°C, la minima di 12.7°C, lo zero termico si attesterà a 2561m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare quasi calmo.