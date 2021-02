La Spezia - Una nuova perturbazione scivola sulla nostra penisola e porta anche sulla Liguria una giornata grigia e piovosa con cielo in prevalenza coperto, fugaci schiarite e deboli piogge sparse in mattinata. Umidità su valori alti. Venti settentrionali o localmente di direzione variabile tra deboli e moderati. Mare mosso o molto mosso in lento calo.



(fonte Arpal)