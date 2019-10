Torna il maniaco di Via Parma, la vittima evita lo stupro

La Spezia - Le ha tappato la bocca e ha cominciato a toccarla. Colta di sorpresa è rimasta immobile con il terrore che la situazione potesse degenerare in qualcosa di terribile. Torna in Via Parma l'ombra del maniaco che da ormai un anno e mezzo molesta le giovani donne di passaggio. Questa volta la vittima è una 31enne spezzina che ieri sera alle 21 dopo la palestra, si è avviata a piedi per il quartiere.



A pochi passi dalla fermata del bus e da un'associazione culturale si è consumato il dramma. La giovane aveva le cuffiette ed era assorta nei suoi pensieri quando il mostro l'ha braccata. In Via Parma a quell'ora c'era buio. Lui, vestito tutto di nero e solo con le mani scoperte, l'ha puntata e aggredita. Ha visto che era distratta e le ha chiuso subito la bocca.

"Per un attimo - racconta la vittima ai taccuini di Città della Spezia -, visto che avevo il cellulare in mano, ho pensato che volesse rapinarmi e sarei stata anche pronta a dargli tutto quello che avevo. Non volevo fare l'eroina. Poi però quando ha cominciato a toccare il mio corpo ho capito che aveva in mente qualcos'altro".



Scioccata è rimasta immobile per una manciata di secondi. "Dentro mi è scattato qualcosa e ho reagito - ha proseguito la ragazza -. Sono riuscita a divincolarmi e lui si è mostrato ancora più aggressivo. Mi ha buttata a terra, è riuscito ad aprirmi una maglia pesante e mi ha toccato il seno. Poi insistentemente le parti intime. Non so dove sia riuscita a trovare la forza e l'ho spinto via, l'ho colpito con tutta la forza che avevo. Più volte. Ho cominciato a urlare, disperata, nella speranza che qualcuno potesse aiutarmi".



Intanto in Via Parma qualcosa si era mosso. Qualcuno da una finestra, forse anche con un tono scocciato, ha gridato: "Cosa c'è da urlare?". Il destino però ci ha messo una mano. "Io ho urlato così forte - ha proseguito la 31enne - che credo mi abbiano sentito anche dall'altro capo della città. Fortunatamente da un'associazione culturale che è a pochi passi da dove mi ha aggredita sono uscite delle persone. La prima ad arrivare è stata una signora. Lui però era già scappato nella notte. Loro mi hanno accolta e aiutata, poi ho chiamato il numero unico di emergenza (112, ndr) e sono arrivati i carabinieri ai quali ho sporto denuncia".



Chi è questo mostro? Di lui si sa poco se non che si veste di scuro, punta a giovani donne e si apposta negli angoli bui e senza telecamere al confine tra i quartieri di Migliarina e Mazzetta. Sul suo corpo la vittima comincia a vedere i segni di quell'orrore: "Credo che nella colluttazione mi abbia anche tirato i capelli perché li avevo legati e la coda era sfatta. Ho segni sul collo, forse portava un anello perché c'è un livido che corrisponde a quello, ho alcune escoriazioni alle ginocchia e mi fa molto male la schiena perché sono stata buttata a terra. Purtroppo non sono riuscita a vederlo in volto perché era tutto coperto, mi ricordo però una mano senza guanti e mi sembrava mulatta".



La vicenda è in mano ai carabinieri che con cura hanno ascoltato la testimonianza della ragazza. Si riapre, dunque, la caccia al maniaco. "Lui si approfitta della distrazione delle sue vittime - la voce della giovane trema un po' al pensiero di ripercorrere quell'orrore ma si fa forza e prosegue -. Molto spesso le punta perché nota che hanno le cuffiette alle orecchie. Io non posso pensare di non poter percorrere determinate strade nella mia città. Con me è stato molto aggressivo e mi sono salvata da qualcosa di terribile soltanto perché lui era gracile. Anche se faccio sport e pratico arti marziali, se fosse stato più corpulento non lo so cosa sarebbe potuto accadere. Credo mi abbia salvata lo spirito di sopravvivenza. Dico a tutte le ragazze di fare attenzione, di evitare di isolarsi con le cuffie e di guardarsi sempre le spalle".