Topi nei laboratori, scatta la derattizzazione

La Spezia - Il laboratorio analisi del Dipartimento Militare di Medicina Legale (DMML) è posto al Piano Terra dell’edificio principale del complesso 'Bruno Falcomatà', di proprietà del Comune della Spezia, dato in uso alla Marina Militare in accordo al protocollo di intesa del 2014.

Da circa una settimana sono iniziati i lavori di bonifica e pulizia della porzione di parco confinante con l’area prospicente al piano terra, zona già interdetta da circa tre anni per lavori di ristrutturazione finalizzati alla realizzazione del Polo Universitario da parte del Comune della Spezia.

Contestualmente alle azioni di bonifica del parco, qualche giorno fa, sono state rilevate tracce riconducibili alla presenza di roditori nella porzione di laboratorio che ospita macchinari, prospiciente al parco.

A titolo cautelativo, oltre a interdire l’attività di laboratorio dell’area in oggetto, sono state avviate tutte le procedure previste per il controllo e la derattizzazione da parte del personale della Marina.

Inoltre, è stata richiesta, tramite i preposti uffici della ASL 5, la disinfestazione del parco e l’intervento tecnico per la chiusura dei probabili passaggi murari.



La restante parte del laboratorio, ovvero l’area “Accettazione e Ambulatorio Prelievi”, risulta esente da infestazione e, pertanto, continua regolarmente ad essere attiva, anche in virtù dell’Accordo di permuta esistente con l’ASL.

La derattizzazione e il controllo sanitario delle strutture a terra, come delle unità navali, è uno standard regolarmente seguito; questo rientra nella consueta attenzione della Marina Militare verso la tutela della salute del proprio personale.