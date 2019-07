Topi d'appartamento tra la Chiappa e Fossitermi

La Spezia - Entrano in casa tranciando la serratura, prendono tutto quello che viene stimato di valore per poi devastare l’abitazione. Hanno fatto così per tre volte in una sola giornata e a farne le spese, chiaramente e in tutti i sensi, sono stati tre residenti dei confinanti quartieri della Chiappa e Fossitermi che nei giorni scorsi si sono trovati le case svaligiate e messe completamente a soqquadro. A raccontare le disavventure dei tre malcapitati sono gli utenti della rete che raccolte le testimonianze dei conoscenti e amici hanno lanciato l’allarme sul social network Facebook spammando, termine colloquiale della rete, le tre vicende. A quanto si apprende, il valore della refurtiva dei due colpi della Chiappa non sarebbe di grane entità. Ma è senz'altro incalcolabile il dolore di chi ha subito i furti.



Tra i numerosi post e commenti si intuisce la dinamica. Il modus operandi dei ladri è tanto semplice quanto fastidioso: entrano dalla porta principale, rovistano fra le suppellettili, all'agognata ricerca di oro, gioielli e soldi se ce ne sono per poi chiudere in "bellezza" distruggendo quello che trovano. Agiscono mentre i proprietari sono fuori casa, come spesso accade nei furti in abitazione in questo periodo dell'anno in cui si sta più fuori che in casa. Elementi che fanno immaginare ad una sorta di pedinamento antecedente al colpo.



Stando al racconto, due residenti della Chiappa si sono recati negli uffici della Questura della Spezia per denunciare gli accadimenti. Il fenomeno dei topi d’appartamento, oltre che destare allarme sociale, fa scattare un impegno massiccio da parte delle forze dell’ordine e in questo contesto le forze di polizia, oltre al controllo del territorio intensificato nei mesi caldi e che ha portato un sostanziale abbassamento degli episodi criminosi di questo tipo, è già al lavoro per capire chi e come sia entrato in azione. Tra i cittadini internauti l’appello è chiaro: massima attenzione da parte di tutti, un monito che è finito anche sulla chat di quartiere e nel gruppo del Comitato Fossitermi. L’utente che per prima ha segnalato le tristi vicende mette in guardia tutti: “Cerchiamo di tenere i portoni e finestre-scale chiuse e se sentiamo rumori strani o facce poco raccomandabili in giro, avvisare polizia subito per controllo. Avvisiamo nella zona altri vicini magari”.