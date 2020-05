Timone bloccato, diportista tratto in salvo dai Vigili del fuoco

erano impegnati in un test in mare

La Spezia - Erano impegnati nei test su alcuni gommoni quando hanno visto un uomo in difficoltà. E' accaduto questa mattina, verso le 10, in mezzo al golfo dove i Vigili del fuoco stavano eseguendo alcune operazioni di routine per testare, appunto, le attrezzature. Nel pieno delle operazioni hanno notato un uomo che si sbracciava. Quest'ultimo non riusciva più a governare la sua imbarcazione alla quale si era bloccato il timone. I pompieri lo hanno recuperato e accompagnato al porticciolo più vicino.



(foto: repertorio)