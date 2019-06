Ticket sanitario, 'fregano' tre spezzini su quattro

La Spezia - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia ha festeggiato questa mattina il 245° anniversario della fondazione del Corpo con una cerimonia a carattere interno.

Nel corso della celebrazione, è stata data lettura del messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato al Comandante Generale della Guardia di Finanza ed a tutte le Fiamme Gialle, nonché dell’Ordine del Giorno dello stesso Comandante Generale - Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana.

Il Comandante Provinciale - Colonnello Massimo Benassi – ha rivolto il proprio augurio al personale dipendente e ad una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

In occasione di questa particolare ricorrenza, le Fiamme Gialle spezzine forniscono un bilancio delle attività di servizio condotte nei vari settori di competenza, con riferimento all’anno 2018 ed ai primi cinque mesi del 2019.



E tra i vari controlli effettuati nel periodo considerato ci sono anche quelli in materia di ticket sanitario, che in circa il 75% dei casi sono risultati irregolari: tre persone su quattro tra quelle controllate, in pratica, si sarebbe fatta curare gratis - o comunque usufruendo di condizioni economiche vantaggiose - in ospedali pubblici e/o altre strutture private convenzionate, senza averne di fatto diritto.

Altro settore particolarmente a rischio di frode è quello della concessione delle cosiddette prestazioni sociali agevolate, ovvero aiuti economici e/o servizi sociali di assistenza spettanti ai cittadini che versano in particolari condizioni economiche e sociali; in questo ambito, il 40% dei controlli posti in essere ha evidenziato irregolarità.