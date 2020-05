Terzo passo falso per il market che ha venduto whisky al tredicenne

La Spezia - Il market che sabato pomeriggio ha ceduto la bottiglia di whisky a un tredicenne spezzino, episodio che ha visto l'intervento la Polizia municipale mentre stava pattugliando il lungomare, nell’ambito del dispositivo anti Covid coordinato dalla Questura, è già noto per pregressi provvedimenti sanzionatori adottati.

Il market recentemente era stato oggetto di provvedimento sanzionatorio amministrativo di sospensione facoltativa per 5 giorni, ai sensi dell’art. 4 co 4 DL19/2020, a seguito di un controllo degli agenti della Squadra volante, effettuato durante la Fase 1, nel pomeriggio del 14 aprile scorso, allorquando nel retrobottega furono sorpresi tre avventori stranieri a bere birra, in aperta violazione delle norme anticontagio, e quindi sanzionati in via amministrativa (leggi qui).



Ancora prima, il 29 dicembre 2019, il locale era stato colpito da due provvedimenti sanzionatori da parte della Squadra amministrativa della Questura a seguito di controllo serale interforze, perché era stata omessa l’esposizione dei prezzi sulla merce in vendita e per la mancata esposizione del cartello indicante l’orario di apertura e di chiusura dell’esercizio commerciale.



Riguardo la vendita del whisky al minore avvenuta sabato scorso, la Questura sta in queste ore completando gli accertamenti avviati dalla Polizia municipale e i riscontri ai sensi del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza.