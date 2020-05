Tentano di rubare un'auto ma urtano il cancello e si fanno scoprire

La Spezia - Li hanno beccati con le cosidette "mani nella marmellata", riuscendo a recuperare la refurtiva e restituirla al legittimo proprietario. L'episodio risale alla nottata di ieri quando alcuni poliziotti della Questura spezzina di pattuaglia nella zona nord della città, venivano chiamati ad intervenire in Via Genova su segnalazione della centrale operativa. La telefonata parlava di due soggetti intenti a rubare una vettura. I due soggetti, un 42enne spezzino residente ad Arcola ed una 20enne milanese residente a Dorno, si erano introdotti in una proprietà privata cercando di asportare un’auto senza però portare a termine il loro intento, poiché incapaci di utilizzare il cambio automatico. Nel tentativo maldestro di riuscire a muovere il mezzo, urtavano il cancello della proprietà ed il rumore metteva in allerta la famiglia dei proprietari che chiamavano il 112. I ladri nel frattempo si davano alla fuga, non prima di aver prelevato due buste riposte all’interno del veicolo che, durante l’inseguimento degli agenti, gettavano in una stradina nelle vicinanze. I due malviventi, con pregiudizi di Polizia, sono stati denunciati a piede libero ai sensi degli artt.624 e 625 C.P.