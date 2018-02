Tentano di introdursi in una barca dentro la darsena di Pagliari, presi

La Spezia - Beccati con le mani nel sacco, come si suol dire. Tre giovani sono stati arrestati nella notte tra sabato e domeniaca mentre tentatavano di accedere alla coperta di un'imbarcazione in rimessaggio presso la Darsena di Pagliari. A pizzicarli i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia della Spezia che hanno denunciato i tre per furto aggravato. Gli uomini dell'Arma erano impegnati in un'attività di controllo del territorio quando sono entrati in azione. Sono in corso accertamenti ulteriori in ordine ad eventuali responsabilità per altri reati predatori verificatisi in città. Stamattina saranno giudicati per direttissima.