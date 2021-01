Tenta di rubare a bordo di un'auto e finisce in manette

La Spezia - L'intervento immediato da parte delle volanti della Polizia di Stato ha consentito di trarre in arresto in flagranza di reato un cittadino straniero, che aveva poco prima forzato una vettura in sosta in Viale Garibaldi. La segnalazione al numero unico di emergenza 112 è giunta domenica, poco dopo le 14, da parte di un testimone che aveva notato un individuo aggirarsi con fare sospetto intorno ad una vettura parcheggiata, fornendone all’operatore della centrale della Questura un’accurata descrizione, tant’è che le Volanti sorprendevano l’uomo che stava ancora armeggiando intorno alla vettura, forzata dal lato passeggero e il cui abitacolo risultava rovistato.



Gli agenti hanno così tratto in arresto per furto aggravato il responsabile del reato, un 33enne marocchino non nuovo a tali condotte illecite. All’esito della convalida dell’arresto di lunedì mattina, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha subito avviato l’istruttoria per valutarne la posizione di soggiorno nel TN volta all’adozione dei provvedimenti di

competenza. Ancora una volta, la pronta e dettagliata segnalazione al 113 del fatto rilevato è stata determinante per mettere la sala operativa nelle condizioni di indirizzare al meglio la volante dispiegata sul territorio, che è giunta sul posto in pochi minuti, interrompendo l’azione criminosa in atto.