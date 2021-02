Tensione tra ragazzi in Viale Italia, skater fa a pezzi il vetro dell'auto

La Spezia - Tensione nel cuore della notte in Viale Italia. Secondo quanto si apprende, un'auto a bordo della quale viaggiavano quattro giovani si è trovata davanti due ragazzi che procedevano in skateboard in mezzo alla carreggiata. Di lì la clacsonata per farli spostare, clacsonata caduta nel vuoto. D'un tratto i due skaters – che sarebbero di origine scozzese – si sono fermati in mezzo alla strada, con le tavole in mano. A quel punto la situazione si sarebbe fatta ancora più complicata. E a un tratto uno dei due skater se l'è presa con l'automobile, cominciando a colpire il vetro anteriore con un oggetto contundente, probabilmente un coltello, conciando per le feste il cristallo, come intuibile dalle foto. Ne è nato un alterco, la temperatura si è giocoforza alzata. In seguito sono arrivate le forze dell'ordine, allertate telefonicamente da uno dei giovani a bordo dell'auto. Gli skater, probabilmente un po' bevuti, potrebbero certo passare qualche guaio, in particolare quello che si è scagliato sul mezzo. Circostanza che ha anche reso necessarie alcune medicazioni da parte dei soccorritori (sul posto 118 e Pa spezzina), visto che nello sferrare colpi al vetro si è ferito. In ogni caso lesioni non preoccupanti e né per lui né per altri è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Ma resta ovviamente il grande spavento per il quattro ragazzi, trovatisi di fronte a un fatto tanto assurdo quanto increscioso.