Tempesta di fulmini, rogo nei boschi di Panigaglia

La Spezia - Un'impressionante quantità di fulmini si sta abbattendo sulla Spezia e provincia da questa notte. In mare, sulla costa e nell'entroterra montano: non c'è angolo dello Spezzino che non abbia conosciuto tuoni e lampi a partire da qualche ora dopo la mezzanotte. Quando l'Arpal aveva segnalato l'allerta meteo gialla per temporali con ammirabile precisione. Oltre ai problemi sulla linea ferroviaria per Pisa, con il ko dei sistemi alla stazione di Massa Centro, si segnalano almeno due principi di incendi in città.

Il primo ha riguardato la boscaglia nel Seno di Panigaglia, non lontano dal rigassificatore. Sono stati diversi residenti delle colline dall'altra parte del golfo a segnalare ai Vigili del fuoco le fiamme in una zona di verde quando ancora non erano spuntate le prime luci dell'alba. All'arrivo dei pompieri, la pioggia aveva però iniziato a battere con forza e nessun rogo è stato fortunatamente trovato alcun rogo in atto.

Probabilmente un fulmine a innescare le fiamme, come è stato un fulmine a far prendere fuoco il tetto di un palazzo al Canaletto, tra Via Bosco e Corso Nazionale, che è stato spento qualche minuto fa. Interventi anche per allagamenti in alcuni scantinati del capoluogo. Situazione verso la normalizzazione.