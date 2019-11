Temperature in ulteriore ribasso nel weekend, ora è novembre vero

La Spezia - Pioggia, ancora pioggia, facciamoce una ragione. Anche oggi le nubi che ci hann accompagnato nel risveglio di questa mattina si tradurranno nel primo pomeriggio in deboli piogge, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, ma già da domani scenderanno, con le massime non superiori ai 14°. Ombrello, giubbotto e una sciarpa ormai all'orizzonte, visto che nel weekend le minime sulla costa arriveranno a 6°C. Domani comunque non mancherà la solita scrosciata: le piogge saranno in dalla sera con schiarite. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare mosso.