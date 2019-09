La Spezia - Incidente stradale ieri pomeriggio in Via Lunigiana. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia municipale un tassista, spezzino, ha perso il controllo della sua auto per poi colpire tre vetture in sosta. All'arrivo della Polizia municipale, l'uomo è stato sottoposto all'alcoltest ed è emerso che un tasso molto elevato che superava i 2 g/l di alcol nel sangue.

Per lui è scattato immediatamente il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebrezza.