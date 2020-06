Tanti diportisti in avaria. E una multa per la violazione dell'Area protetta

La Spezia - Prosegue anche questo fine settimana l’attività di controllo da parte della Guardia costiera spezzina nell’Area Marina Protetta delle Cinque terre. Oggi è stata elevata una sanzione amministrativa per la violazione da parte di un’unità da diporto di quanto previsto dal Regolamento del Parco, ed in particolare per l’ingresso non autorizzato in zona B.

Numerose, durante tutto il fine settimana, le chiamate per unità in avaria, in particolare dovute a mancanza di carburante a bordo. La Capitaneria ricorda a tutti l’importanza della pianificazione della navigazione, anche qualora effettuata sotto costa, della necessità di uscire con tutte le dotazioni di sicurezza previste e con un adeguato rifornimento di carburante e di comunicare a parenti e/o amici il luogo di navigazione o il presunto orario e luogo di destinazione.

Per le emergenze in mare si rammenta infine che è sempre attivo il numero blu delle emergenze in mare 1530 ed il numero unico delle emergenze 112.