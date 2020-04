Tampone positivo alla Cittadella della pace, scatta la quarantena

La Spezia - Cittadella della pace blindata per un tampone positivo al Covid-19. Il blocco è scattato quest'oggi dopo che sono stati comunicati, a Caritas e alla dirigenza della Cittadella, i risultati del tampone fatto sul corpo del giovane deceduto nella giornata di ieri dopo aver ingerito sostanze velenose. Stando a quanto si apprende la positività al virus e la morte del giovane non sarebbero collegate, a fare luce saranno gli accertamenti già in corso.

La notizia del tampone positivo e l'obbligo di sigillare la Cittadella della pace ha creato uno stato di forte preoccupazione tra i ragazzi che vi abitano.

I giovani e i conoscenti, del ragazzo deceduto, ancora impegnati nella difficile elaborazione del lutto per la perdita di un amico hanno mostrato segni di agitazione forti e in serata sono arrivate le pattuglie della Polizia di Stato per riportare la calma e interagire al meglio per spiegare loro questa complicata situazione.

"Sono profondamente dispiaciuto che il dolore e la disperazione per la morte di un fratello possano tramutarsi in atteggiamenti a volte eccessivi e insensati - commeta Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia -. Spero che i miei ragazzi ritrovino presto l’equilibrio. Ci tengo a scusarmi profondamente con il quartiere che ha sempre dimostrato accoglienza e solidarietà per il disturbo e i disagi delle ultime ore".



Fin dall'inizio dell'emergenza Caritas ha separato le aree occupate dai giovani ospiti da quella dedicata ai senza fissa dimora, per i quali è stata realizzata una tensostruttura, per scongiurare potenziali situazioni di contagio.