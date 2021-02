Tamponamento sulla Variante, galleria chiusa e giovane incastrato in auto

La Spezia - Galleria Marinasco chiusa, in entrambi i sensi per un maxi tamponamento: il bilancio è di quattro persone finite in ospedale. Non si registrano feriti gravi, nessuno di loro è in pericolo di vita, ma i Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere un giovane che non riusciva ad uscire dall'abitacolo. L'incidente risale alle 8 circa quando, per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia municipale della Spezia, un bus di linea si sarebbe fermato in galleria per un malfunzionamento.

Da fonti della Locale parrebbe che a seguito di questa circostanza si sarebbe verificato il tamponamento che ha avuto ripercussioni per la viabilità.

Le auto coinvolte procedevano in direzione la Spezia. A seguito dell'incidente si è resa necessaria la chiusura della galleria della Variante in entrambi i sensi di marcia per permettere l'arrivo dei soccorritori e la rimozione dei mezzi. La Polizia municipale della Spezia e quella di Riccò del Golfo sono state impegnate nella rilevazione dell'incidente e nella gestione del traffico nei tratti di competenza. Sul posto sono presenti anche i tecnici Anas.