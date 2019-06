Tamponamento in Via del Canaletto

La Spezia - Incidente stradale in Via Del Canaletto. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale due auto e un ape car sono entrate in collisione. Stando a quanto si apprende si tratterebbe di un tamponamento. Una milite della Pubblica assistenza, assieme agli altri automobilisti ha prestato i primi soccorsi. Sul posto è intervenuta anche la Croce gialla. La persona ferita è stata trasportata in codice verde al Sant'Andrea della Spezia.