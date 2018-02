Tagliano le gomme a un'auto di pattuglia mentre gli agenti lavorano

Ha dell'incredibile quanto avvenuto questa mattina in Piazza Cavour, la Polizia locale era impegnata in alcuni controlli e mentre poco distante qualcuno tranciava gli pneumatici dell'auto di pattuglia.

La Spezia - Stavano svolgendo il loro lavoro con dovizia e attenzione anche alla luce dei nuovi servizi di controllo contro l'abusivismo e sicurezza . Qualcuno però ha pensato bene di tirare un tiro mancino agli agenti della Municipale impegnati nei controlli in Piazza Cavour.

Con un oggetto affilato ha tranciato gli pneumatici dell'auto di pattuglia mentre poco distante i vigili proseguivano nelle loro attività.



La presenza negli ultimi tempi è più incisiva ed è possibile che a qualcuno abbia dato fastidio. Ad esempio solo nella mattinata di oggi gli agenti hanno individuato due venditori, un nigeriano e un senegalese di 35 e 30 anni regolari sul territorio ma senza permessi per la vendita, proprio in Piazza Cavour. A queste due persone è stato applicato il primo richiamo come disposto dal decreto Minnito con l'obbligo dunque di non presentarsi in quell'area per le prossime 48 ore. La poca merce che vendevano è stata sequestrata.



Una volta concluse le formalità di questo intervento gli agenti sono tornati all'auto, posteggiata nelle vicinanze della piazza del mercato, e hanno trovato le gomme tagliate. Le risposte su quanto accaduto potrebbero arrivare da alcune testimonianze e dalle immagini di videosorveglianza delle attività commerciali presenti in zona. Le indagini chiaramente sono in corso.





(foto: repertorio)