Tafferugli Spezia-Vicenza, per due ultras spezzini c'è l'assoluzione

La Spezia - Potranno continuare a tifare la loro squadra di calcio, pronta allo sprint finale per un posto nei playoff, dalle scalee del "Picco" perchè questa mattina, presso il Tribunale Penale della Spezia, l'udienza istruttoria del processo penale che li vedeva imputati li ha assolti con formula piena. Soddisfatti i due ultras spezzini di 47 e 48 anni, difesi dall'avvocato Massimo Lombardi, per scontri avvenuti dopo la partita Spezia-Vicenza del sabato 9 maggio 2015. Per i due tifosi alla sbarra le richieste del Pubblico Ministero, Avv. Giumetti, erano di un anno e 8 mesi di reclusione e multe aggiuntive e durante l'udienza si è tenuta l'escussione del Ispettore Capo Giuliano Galletto della Digos-Squadra Tifoserie, che ha prodotto un book fotografico da cui si sarebbe dovuto evincere il coinvolgimento dei due tifosi nei concitati tafferugli che si consumarono dopo la partita, con rissa e fitto lancio di oggetti contundenti che andavano a colpire i mezzi occupati dai tifosi vicentini.



Dopo questa testimonianza, la requisitoria finale dell'avvocato Lombardi si è concentrata sulla "profonda nebulosità del quadro probatorio, sottolineando anzitutto la contraddittorietà delle testimonianze dei vigili urbani, generalmente destinati per mansione ad essere concentrati maggiormente sulla gestione del traffico piuttosto che sull'identificazione dei soggetti che si è rivelata debole ancorchè priva di ogni comparazione fisiognomica ma affidata esclusivamente all'incertezza delle immagini videoregistrate". Il Giudice, dottor Garofalo, ha deciso di formulare assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto, confermando così in maniera totale il convincimento espresso dalla difesa. Dopo la lettura del dispositivo finale, di cui si potranno leggere le motivazioni tra 90 giorni, immensa è stata la gioia dell'Avvocato Lombardi, condivisa con i collaboratori e soprattutto con tutti i due tifosi.