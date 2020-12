Svuota tanica di benzina sul monumento di Piazza Patroni, 23enne nei guai

La Spezia - Un 23enne lombardo è indagato in stato di libertà per danneggiamento dopo aver vuotato una tanica di benzina sul monumento di Piazza Gino Patroni. Il giovane era stato segnalato alla Polizia da un abitante della zona che, allertato dal forte odore di benzina proveniente dalla strada, si era affacciato, e, notato l’autore del gesto, aveva chiamato subito la questura. Le volanti, raggiunto il ragazzo, si accorgevano subito dello stato di alterazione psichica di quest’ultimo, e richiedevano quindi l’intervento del 118. Una volta in ospedale, però, il 23enne dava in escandescenze, strappando la mascherina ad un poliziotto e minacciandolo. Per tutti questi motivi, il giovane, che è stato trattenuto per la notte in ospedale per ulteriori accertamenti, è stato indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale.