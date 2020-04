Superati i duecento nuovi casi in Liguria, alla Spezia 17 in terapia intensiva

La Spezia - Sono 3731 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 229 in più rispetto a ieri, e sono 556 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (+ 14). Questi i numeri del coronavirus di oggi, domenica 5 aprile. I test effettuati sono 15.047 (960 più di ieri). Sono al domicilio 1800 persone (198 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 640 persone (30 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 160 (3 più di ieri).

In base ai dati della Protezione civile nazionale i casi di Covid-19 in provincia della Spezia di oggi sono 445, ieri erano 341. Sempre alla Spezia risultano ricoverate in ospedale 125 persone, di queste 17 sono in terapia intensiva. Le sorveglianze attive in provincia sono 421.

A livello regionale secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1291 sono gli ospedalizzati (1 in più di ieri), di cui 165 in terapia intensiva (4 in meno di ieri).



La suddivisione



• Asl 1 – 210 (di cui 23 in terapia intensiva)

• Asl 2 – 168 (di cui 32 in terapia intensiva)

• San Martino– 314 (di cui 40 in terapia intensiva)

• Evangelico – 67 (di cui 6 in terapia intensiva)

• Ospedale Galliera – 132 (di cui 15 in terapia intensiva)

• Gaslini – 3

• Asl 3 Villa Scassi – 194 (di cui 23 in terapia intensiva)

• Asl 3 Gallino Pontedecimo – 8

• Asl 4 – 70 (di cui 9 in terapia intensiva)

• Asl 5 – 125 (di cui 17 in terapia intensiva)



Le persone in sorveglianza attiva sono 3518, così suddivise:

• Asl 1 – 814

• Asl 2 – 893

• Asl 3 – 995

• Asl 4 – 395

• Asl 5 – 421



