Superati i 10mila casi nello Spezzino, due vittime a Sarzana

La Spezia - Sono 319 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.888 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.606 tamponi antigenici rapidi; 38, poco più del 10 per cento, sono residenti nello Spezzino. E oggi la nostra provincia supera i 10mila casi (quindi guariti, deceduti e attuali positivi) da inizio pandemia: la quota attuale è 10.034 casi. Gli attuali positivi nello Spezzino ammontano invece a 804 (+4 rispetto a ieri), mentre il totale ligure è 5.702 (+52). Calano gli ospedalizzati Covid-19 positivi in Liguria: oggi siamo a 669 (-10), di cui 62 in terapia intensiva. Anche la Asl5 partecipa al decremento general: se al Sant'Andrea la situazione è invariata (dieci ricoverati positivi al coronavirus, di cui nessuno in terapia intensiva), al San Bartolomeo si è scesi da 118 a 113 ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva. Arriva poi a 3.491 il numero dei pazienti positivi al coronavirus deceduti negli ospedali liguri da inizio pandemia; sono otto le schede decesso aggiunte dal bollettino odierno, risalenti a queti ultimi giorno. Ci sono anche due persone prematuramente scomparse all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana: si tratta di una donna di 72 anni mancata il 9 febbraio e di un uomo di 67 deceduto ieri. Arrivano così a 367 i decessi di persone positive al Covid-19 avvenuti negli ospedali spezzini.

Sono infine 259 i guariti di giornata a livello regionale (per un totale di oltre 63.700), 4.131 (+119) i liguri in isolamento domiciliare e 5.642 quelli in sorveglianza attiva, di cui 675 in Asl5.