Superate le duecento vittime in Asl5, lieve calo di positivi e ricoverati

La Spezia - Toccano quota 2.058 i liguri deceduti con positività al coronavirus dall'inizio della pandemia. Sono 18 quelli registrati nelle ultime 24 ore – tra i 74 e i 99 anni -, due dei quali, un uomo di 80 anni e una donna di 87, si sono spenti all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana: diventano così 201 i morti con Covid-19 negli ospedali spezzini da marzo a questa parte. Lieve crescita degli ospedalizzati a livello regionale, che ora sono 1.482 (+10), di cui 110 in terapia intensiva, ma calano in Asl, dove sono 145 (-5) al San Bartolomeo, di cui 13 (-2) in terapia intensiva, e 3 (-2) al Sant'Andrea, tutti in terapia intensiva (situazione invariata).



Sono 1.209 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 7.278 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (oltre 516mila da inizio pandemia). La maggior parte, 783, è emersa dai tamponi processati in Asl3; 170 i contagiati rilevati dalla Asl5 (42 contatto caso confermato, 127 attività screening, 1 settore sociosanitario). Sono 1.145 i guariti di giornata a livello regionale (quasi 22mila da inizio pandemia).

I positivi per residenza (totale 17.475, 46 in più di ieri)

IM 1.609 (+9)

SV 1.777 (+51)

GE 10.669 (-8)

SP 2.253 (-11)

Fuori regione = 324 (+1)

Altro o in fase di verifica = 843 (+4)



Sono infine 13.403 (+214) i liguri in isolamento domiciliare, 11.008 quelli in sorveglianza attiva, di cui 569 sotto l'egida Asl5.