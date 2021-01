Superate le 3mila vittime, dieci riguardano il San Bartolomeo

La Spezia - Sono undici i deceduti con positività al coronavirus messi a referto dal bollettino odierno, portando il totale regionale da inizio pandemia a quota 3.010. Delle undici morte riportate oggi, dieci si sono verificate, dal 28 dicembre al 3 gennaio, all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana: arrivano quindi a 306 i deceduti Covid-19 positivi negli ospedali spezzini da marzo ad oggi. Le dieci vittime del nosocomio sarzanese vanno dai 70 ai 91 anni e sono tre uomini e sette donne. Sono poi 374 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 2877 tamponi molecolari effettuati, a cui si aggiungono 2082 tamponi antigenici; dei 374 nuovi positivi, 65 sono residenti nello Spezzino; 247 i guariti di giornata in Liguria (oltre 54mila totali). Sono 1.043 (+22) i positivi attivi alla Spezia e provincia, 6.574 (ieri erano 6.458) i totali attivi in Liguria.



Crescono i ricoverati Covid positivi: ora in Liguria sono 773 (+6), di cui 64 in terapia intensiva; in Asl5 sono 144 (+6) di cui 9 in terapia intensiva. Precisamente, sono 138 (+5) a Sarzana, di cui 8 in terapia intensiva, e 6 (+1) al Sant'Andrea, di cui un paziente in Ti. Sono infine 4.453 (+76) i liguri in isolamento domiciliare e 3.768 quelli in sorveglianza attiva, di cui 639 in Asl5.