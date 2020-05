Succede in Piazza Brin: assembramenti ed atti contrari alla pubblica decenza

La Spezia - Nell'ambito di controlli espletati dai vigili urbani nel quartiere Umberto I in particolare nella Piazza Brin e stradine adiacenze su dispositivo interforze della Questura della Spezia disciplinante i controlli per prevenire il contagio, è stato identificato un sessantenne residente in provincia mentre in una via laterale alla chiesa urinava contro il muro pur visibile da altre persone presenti nella Piazza. La persona fermata non ha saputo fornire giustificazioni in merito alla sua presenza nella Piazza Brin per cui oltre alla sanzione di 5000 euro prevista per atti contrari alla pubblica decenza è scattata a suo carico una sanzione amministrativa per violazione alle prescrizioni volte a prevenire il contagio.



Controllati anche negozi insistenti nel quartiere umbertino, all'interno di uno di questi, un market etnico di ridotta dimensione gestito da una cinquantacinquenne domenicana sono stati individuati sei avventori presenti tali da determinare un assembramento non consentito dalle leggi vigenti sull'emergenza sanitaria. A carico del gestore del market è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro. Su segnalazione della Polizia Locale, la violazione passerà al vaglio della Prefettura per la prevista sospensione dell'attività commerciale da 5 a 30 giorni.