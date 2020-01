Studenti Conservatorio in Cina, Rovini: "Stanno bene, lontani da aree contagiate"

La Spezia - Tre studenti del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia attualmente si trovano in Cina e rientreranno in Italia, si spera, in tempi brevi. Non sono in zone di contagio e hanno fatto rientro a casa per festeggiare il capodanno cinese. Le precauzioni che si stanno attivando sia nel paese d'origine che in Italia sono massime. E' un altro effetto del Coronavirus che al momento conta più di 132 morti e 6mila persone infettate.

Rimanendo in ambito spezzino, continua a rimanere affisso in Piazza Saint Bon un cartello (scritto in cinese e CDS aveva parlato del "tutto esaurito" qui) dove si specifica che attualmente le mascherine di carta sono terminate. A questo si aggiunge la situazione dei tre studenti del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia. Per loro parla il direttore Federico Rovini.

"I nostri ragazzi stanno bene e sono lontani dalle zone di contagio - spiega ai taccuini di Città della Spezia -, hanno fatto rientro nel paese d'origine per festeggiare il capodanno cinese. Se le autorità preposte daranno il nulla osta torneranno. Nel momento in cui passeranno tutti i controlli, che si stanno svolgendo anche negli aeroporti in uscita, noi cercheremo di evitare comunque il problema dell'incubazione. Abbiamo chiesto loro di fare una pausa dalle lezioni per due settimane, al loro rientro. Passate quelle due settimane potranno tornare a frequentare tranquillamente le lezioni. Il rientro è previsto per il 3 febbraio e, come detto sempre che ci sia il nulla osta, torneranno a frequentare il conservatorio dopo il 20 febbraio".

"Al momento non abbiamo scambi internazionali in corso - ha proseguito Rovini - ed è chiaro che stiamo lavorando per la salvaguardia di tutti. Dopo questo periodo di pausa, recupereranno le lezioni che hanno perso a fine anno accademico".

Spostandosi sull'internazionale, l'Organizzazione mondiale della Sanità ha fatto appello a mantenere la calma, a non reagire in maniera eccessiva ed ha espresso profondo apprezzamento per il lavoro condotto fino ad ora dalla Cina per prevenire e contenere il contagio. Mentre si discute come rafforzare i rapporti di collaborazione, a seguito dell'incontro avvenuto ieri tra direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, dalla Farnesina viene fatto sapere che al rientro in Italia i connazionali seguiranno un protocollo sanitario.

Tornando in Italia, dal sito del Ministero della Salute, si apprende che: "Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati negativi ai test per il coronavirus 2019-nCoV" (per altri aggiornamenti il sito del ministero è consultabile qui). In merito il ministro Speranza, in un comunicato ufficiale, ha spiegato: "Si è riunita anche questa mattina la task-force coronavirus 2019-nCoV del Ministero della salute. Sono state prese in esame le linee guida sul virus diffuse, nella serata di ieri, dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) constatando che le misure messe in atto nei giorni scorsi dall’Italia erano pienamente rispondenti a quanto indicato dall’Oms. L’Istituto Superiore di Sanità ha riferito di un imminente incontro nella sua sede tra esperti dell’Istituto, virologi, società scientifiche e tutti i professionisti coinvolti per valutare l’evoluzione scientifica del coronavirus 2019-nCoV e le linee guida Oms".

Si lavora anche a livello regionale. Proprio oggi si è riunita la task force di Alisa dalla quale è emersa una raccomandazione per quanto riguarda l’identificazione di potenziali casi: "Chi ha soggiornato in Cina negli ultimi 14 giorni e che presenta febbre superiore a 38 gradi, accompagnata da sintomi respiratori, deve rimanere a casa e contattare il NUE 112, dal quale riceverà le indicazioni e il supporto necessario".