Studente positivo al liceo delle Scienze applicate, lezioni a distanza per tutta la classe

La Spezia - Resteranno in didattica a distanza fino al 14 ottobre i ragazzi della quarta B del liceo delle Scienze applicate all'istituto tecnico nautico Capellini Sauro, della Spezia, dopo che uno studente è risultato positivo al Covid-19.

Stando a quanto si apprende, da fonti interne alla scuola, le condizioni del ragazzo sono buone. La situazione ha imposto, per tutta la classe, la sospensione della didattica in presenza. Nessuna criticità invece per il resto della scuola che proseguito nella didattica in presenza.