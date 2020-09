Stretta anti Covid sulla movida, 18enne insulta gli agenti

La Spezia - Potenziati e rimodulati i servizi di sicurezza nel cuore della movida spezzina iniziati. Un ispessimento già entrato nel vivo ieri sera, fino a tarda notte. Per rendere più incisivi i controlli nel centro storico, in particolare in piazza del Bastione, piazza Sant’Agostino, via Gioberti e Vico delle Mura, dove negli scorsi week end si è registrato il maggior flusso di ragazzi e giovani refrattari al rispetto delle misure anticontagio in atto, la Questura ha dispiegato un rinnovato dispositivo interforze integrato da una qualificata e rinforzata task force messa a disposizione dal Comune e dalla Croce rossa, così come condiviso in sede di coordinamento in Prefettura già lunedì scorso, alla presenza del Dipartimento di Prevenzione ASL 5 spezzino. Nel briefing operativo svolto verso le 20.00 dal Commissario responsabile del servizio, sotto la Questura, sono stati definiti i dettagli delle attività e subito dopo le pattuglie sono state inviate sul territorio. In Piazza del Bastione, dove era stato richiesto il posizionamento di transennamenti per meglio indirizzare e controllare i maggior flussi in transito in tre diverse immissioni, sono state collocate squadre miste di personale della Crocr rossa affiancato da volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e Associazione Nazionale dell’Arma dei Carabinieri - presente anche la Polizia Municipale - con compiti di sensibilizzazione dei passanti, che sono stati invitati alla collaborazione indossando la mascherina, oltre che di informazione sanitaria e sulle nuove misure disposte dalla Regione poche ore prima, che ne estendono l’obbligo in provincia nelle 24 ore. A chi è risultato sprovvisto, sono state distribuite gratuitamente le mascherine. Nelle ore di maggiore concentrazione i comportamenti individuali e dei gruppi sono risultati decisamente più appropriati rispetto al recente passato.



Le pattuglie appiedate della Polizia di Stato hanno vigilato sulle vie della movida, con un’attenzione particolare anche a locali e dehor. In un solo caso gli agenti della Questura hanno contestato, alle ore 23.40 in Via Martino della Battaglia, la violazione di cui all’art. 4 del DL 19/2020, che prevede il pagamento di 400 euro, ad un 18enne italiano residente in provincia che, assembrato con altre persone, non indossava la mascherina e ai ripetuti inviti rivoltigli ad indossarla, non solo si rifiutava ma inveiva ripetutamente contro la pattuglia, tanto da dover far intervenire un secondo equipaggio per evitare che la situazione degenerasse. Per le condotte oltraggiose e ostili assunte nei confronti dei pubblici ufficiali il giovane sarà deferito all'Autorità giudiziaria. Si trattai di un ragazzo ampiamente noto alla Squadra Mobile, perché già perseguito per vari reati, tra i quali lesioni, furti e spaccio di stupefacenti, membro di una baby gang disarticolata nei mesi scorsi.



Contestualmente la Guardia di Finanza, avvalendosi anche di un’unità cinofila antidroga, ha esteso i controlli a via Cavour, via Chiodo e piazza Verdi, dove ha rilevato una maggiore presenza di ragazzi. Tranquilla la situazione su scalinata Fillia, grazie anche all’interdizione dell’area ballatoio più a rischio, operata dalle Poste a seguito di specifica richiesta della Polizia. In piazza Beverini, i controlli dei militari ad un noto bar già distintosi per violazioni della normativa anticovid nelle scorse settimane - motivo per cui era stato in un’occasione sanzionato e chiuso per cinque giorni e in altra circostanza sanzionato dalla Polizia locale -, hanno dato luogo a nuovi rilievi i cui sviluppi sono in corso.



Situazione tranquilla al quartiere Umbertino, dove i Carabinieri hanno vigilato fino a tarda notte, rilevando uno scarso afflusso di frequentatori, e i pochi locali aperti sono risultati rispettosi dei previsti distanziamenti interpersonali. Sul piano prettamente della sicurezza, nessun rilievo, salvo un intervento della Polizia di Stato, che si è risolto in pochi minuti, in via Gioberti, dove un gruppetto di ragazzini stava per venire alle mani per futili motivi. Anche Sarzana ha visto servizi interforze rinforzati per le maggiori presenze di visitatori legate al Festival della Mente, già a partire dalla serata di venerdì, con il centro particolarmente affollato e fruizione della città in piena sicurezza per tutti. Il presidio dinamico delle pattuglie di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, nei noti luoghi di aggregazione giovanile, piazze Garibaldi e Battisti, Cittadella, area Cabano, piazzale Jurgens hanno scoraggiato le condotte scomposte registrate in alcuni fine settimana.