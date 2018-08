Strappa i sigilli all'auto sequestrata e si mette in viaggio senza patente

Guai per un pluripregiudicato 34enne.

La Spezia - La sera di ferragosto la Squadra volante della Polizia di Stato della Spezia, su segnalazione dei colleghi della Mobile, si è messa alla ricerca di un soggetto avvistato a bordo auto in città, anche se proprio non avrebbe dovuto mettersi alla guida. Nel corso di un'attenta perlustrazione della zona est del capoluogo, una volante è riuscita a intercettare e bloccare l'improvvido guidatore in Via del Popolo. 34 anni, pluripregiudicato, viaggiava a bordo di una vettura sotto sequestro amministrativo alla quale aveva pensato bene di rimuovere i sigilli. Da ulteriori accertamenti è emerso come circolasse con la patente revocata dal gennaio 2015 e che l'auto era priva di assicurazione. Per tutta la durata dell'intervento, il 34enne ha tenuto un atteggiamento di sfida, sprezzante verso gli agenti, la cui professionalità ha fatto sì che la situazione non degenerasse. Il pluripregiudicato è stato denunciato per guida senza patente valida e senza assicurazione, con una sanzione di oltre 6mila euro.



(foto di repertorio)