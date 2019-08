Strage Via de' Georgofili. Muore Giovanna Maggiani Chelli

La Spezia - Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell'Associazione familiari vittime della strage di via dei Georgofili, non c'è più. La lotta contro la malattia che la attanagliava da tempo è finita questa notte nella sua casa alla Spezia. Giovanna Maggiani Chelli aveva 75 anni era Cavaliere dell'ordine "Al Merito della Repubblica" ed è stata il simbolo della ricerca della verità sul tremendo attentato di Via dei Georgofili avvenuto il 27 maggio 1993. Quella tragica notte la figlia si trovava in compagnia del fidanzato, Dario Capolicchio 22 anni. Entrambi erano nell'abitazione di Via dei Gergofili 3 che condividevano con un amico. Pochi minuti dopo l'1 un'esplosione tremenda, dovuta alla presenza di un'autobomba nei pressi degli Uffizi, semina distruzione e morte.

Dario, sarzanese, morirà tra atroci sofferenze in quegli attimi infiniti. La sua fidanzata rimarrà gravemente ferita e lotterà con tutta se stessa per riconquistare, almeno in parte, ciò che Cosa Nostra le portò via in pochi minuti. La notte del 27 maggio 1993 morirono oltre a Dario Capolicchio, Fabrizio Nencioni e Angela Fiume con le figlie Nadia, 9 anni, Caterina di appena due mesi. Rimasero ferite 41 persone.



Ed è proprio la lotta, la ricerca estenuante della verità e della Giustizia che ha elevato Giovanna Maggiani Chelli a simbolo della lotta alla mafia in anni difficilissimi. L'attentato di Via dei Georgofili fa parte di quella serie di orrori e attentati che in pochi anni si portarono via anche i giudici simbolo della lotta alla mafia: Falcone e Borsellino.

Giovanna Maggiani Chelli non perse mai un'udienza dei processi contro Riina e gli altri mafiosi. Nel 2013 l'Associazione tra i familiari delle vittime della Strage di via dei Georgofili è ammessa come parte civile al processo sulla Trattativa Stato-mafia ed è rappresentata da Danilo Ammannato in qualità di avvocato. I funerali di Giovanna Maggiani Chelli si terranno domani alla Spezia in formula privata. La ricorda anche Raffaella Paita, deputata spezzina: "Vorrei ricordare con affetto la figura di Giovanna Maggiani Chelli, spezzina, scomparsa a Firenze dopo una lunga malattia. È stata per 26 anni la portavoce dei famigliari delle vittime della Strage di Via de’ Georgofili e ha seguito con grande impegno l’intera vicenda processuale schierandosi sempre contro la criminalità organizzata. Per la sua attività incessante nella lotta alla mafia è stata nominata Cavaliere della Repubblica. La ricorderemo sempre per questa sua instancabile passione civile".