Strade e mare, la prefetta Inversini: "Focus su atteggiamenti pericolosi"

La Spezia - Potenziamento dei servizi coordinati di vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada e specifica attenzione alla sicurezza della navigazione e della balneazione.

Questi i due temi principali all’ordine del giorno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che il Prefetto Maria Luisa Inversini ha presieduto questo pomeriggio in videoconferenza e al quale hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, anche i Comandanti dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Capitaneria di Porto, della Polizia municipale della Spezia e i referenti di ANAS, SALT e del volontariato di Protezione civile.

"La ripresa degli spostamenti - ha affermato il Prefetto - e la voglia di divertimento comporterà per i prossimi mesi estivi, con l’arrivo delle vacanze, la necessità di incrementare le attività di prevenzione e contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida, agevolando anche la migliore fluidità possibile della viabilità. Gli organi di Polizia stradale, con la Specialità della Polstrada impegnata prevalentemente sulle autostrade, si coordineranno per vigilare sul rispetto del codice della strada ed assicurare la sicurezza della circolazione".

Particolare riguardo sarà dedicato al contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di alcol o droga, alla verifica del rispetto dei limiti di velocità e delle norme sui tempi di guida e di riposo da parte degli autisti di veicoli commerciali nonché alla vigilanza sulla piena efficienza dei veicoli adibiti al trasporto professionale di passeggeri.

"Siamo tutti allertati - ha ribadito Inversini. Oltre che sulle altissime professionalità delle Forze di polizia e degli organi del soccorso, confidiamo sulla consueta collaborazione degli enti proprietari e concessionari affinché, attraverso un tempestivo scambio di informazioni ed uno stretto raccordo operativo, sia garantita una pronta risposta in caso di necessità sulle nostre strade. Al riguardo ricordo anche il recente aggiornamento della pianificazione operativa per la viabilità estiva".

Anche quest’anno, inoltre, specifica attenzione sarà dedicata, a cura della Capitaneria di Porto e delle Forze di Polizia operanti in mare, alle verifiche sulla regolarità amministrativa dei natanti e sulle dotazioni di bordo a garanzia della sicurezza della navigazione e dei bagnanti oltre che alla prosecuzione dei controlli sul rispetto delle normative di settore per il contenimento del virus COVID-19.

"Abbiamo la fortuna di poter godere di un mare bellissimo. Dobbiamo preservarlo e comportarci responsabilmente - ha affermato il Prefetto - a bordo delle imbarcazioni, rispettando tutta la normativa di settore ed essendo prudenti nella navigazione. A coloro che vogliono semplicemente rilassarsi sulle spiagge, ricordo ancora la necessità di evitare assembramenti e rispettare le disposizioni delle autorità sanitarie contro il Coronavirus. A questo proposito, posso anticipare che proseguiranno i controlli in raccordo con le polizie municipali secondo una programmazione che terrà conto delle criticità di volta in volta riscontrate. Nessun controllo potrà, tuttavia, sostituire il senso di responsabilità individuale".