Strade e autostrade, controlli rinforzati della Polizia

La Spezia - Rinforzati i controlli del territorio nella provincia spezzina da parte della Polizia di Stato che ha predisposto controlli mirati sulle principali arterie ordinarie e sulla rete autostradale. Nell’ultimo fine settimana, la Polizia Stradale ha predisposto mirati controlli veicolari con il riscontro delle persone a bordo e la conseguente acquisizione delle autocertificazioni che, dopo il primo vaglio su strada, saranno sottoposte ad ulteriori verifiche in ufficio, da parte

delle Squadre di Polizia Giudiziaria. La scarsità del traffico veicolare, ha permesso agli operatori un controllo ancor più

capillare dei veicoli in entrata ed in un uscita dai caselli autostradali che ha portato ad un totale di euro 7.400,00 di sanzioni amministrative, per il mancato rispetto sugli spostamenti in ordine alle misure sanitarie previste. In tutti i casi è stato applicato l’aggravamento della sanzione amministrativa dovuto alla violazione dell’obbligo effettuata utilizzando

l’autoveicolo.



Nel corso del servizio, il personale della Polstrada spezzina ha potuto verificare il corretto adempimento, da parte del personale delle aree di servizio della provincia, nel garantire il rispetto della distanza di sicurezza prevista tra un utente e l’altro. Va altresì precisato che sulla rete autostradale della Liguria sono stati attivati dal Compartimento Polizia Stradale di Genova e proseguiranno per tutto il periodo delle festività pasquali, una serie di posti di blocco per verificare l’intera utenza in transito, anche quella diretta in questa provincia. In tali posti di blocco il controllo non sarà a campione bensì interesserà ogni auto in transito nell’area di volta in volta stabilita, allestita in sicurezza con le previste canalizzazioni di tutti i mezzi. Controlli e verifiche proseguiranno in maniera costante e sistematica al fine di far

rispettare le misure sanitarie di contenimento previste per scongiurare un nuovo aumento di contagi da Covid-19, intercettando anche eventuali movimenti non autorizzati verso la riviera o le seconde case.